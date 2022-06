Rapina e tentato furto, fermato aggredisce i poliziotti

Rapina al supermercato, tentato furto in un negozio e aggressione ai danni di alcuni agenti di polizia. Pomeriggio intenso, martedì 28 giugno 2022, per un trentenne di origini marocchine, arrestato dall'equipaggio di una volante del commissariato San Fruttuoso per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, riconosciuto come probabile autore di una rapina avvenuta poco prima al Penny Market di corso Europa, una volta fermato in via Torti, per eludere il controllo e darsi alla fuga, ha ingaggiato una violenta colluttazione con i poliziotti. Fermato a fatica e fatto salire sulla volante, ha provato a danneggiarne i vetri, colpendoli con la testa.

Durante le complicate fasi del fermo del giovane, una donna, proprietaria di un'attività nella stessa via, si è avvicinata alla polizia, indicando proprio il soggetto in custodia come l'autore di un tentato furto all'interno del suo negozio.

Portato in questura, il trentenne, irregolare sul territorio, oltre all'arresto, ha rimediato denunce per rapina e tentato furto. Terminati gli atti di rito è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.