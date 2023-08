Incendio in un appartamento occupato, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di martedì 22 agosto 2023 per un incendio in un appartamento dii via delle Tofane a Rivarolo. La casa, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, avrebbe dovuto essere vuota, ma era stata occupata illegalmente.

L'intervento è iniziato poco prima delle ore 21 e, per agevolare le operazioni di spegnimento. Le fiamme, probabilmente partite dalla cucina, sono state domate e un paio di persone lievemente intossicate sono state medicate dal personale della Croce Azzurra Fegino e Croce Rosa Rivarolese presente sul posto. Salvato anche un gatto.

La polizia locale ha riaperto via delle Tofane poco prima delle ore 22:40, a intervento ultimato.