Ancora fiamme in via Tabarca, strada chiusa e poi riaperta

Nuovo intervento dei vigili del fuoco in via Tabarca nella mattinata di venerdì 2 settembre 2022. Per cause ancora da accertare c'è stata una piccola ripresa dell'incendio che, nella notte di giovedì primo settembre (intorno alle 3:30) aveva distrutto un rimessaggio di barche e moto d’acqua. La Polizia Locale ha disposto la chiusura della via per consentire l'intervento dei pompieri.

Via Tabarca è stata poi riaperta poco prima delle 13.

Le operazioni di spegnimento erano risultate particolarmente difficili e pericolose anche a causa dei materiali molto infiammabili presenti all’interno: batterie al litio a forte rischio di esplosione, carburante e plastica.