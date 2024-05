Sampierdarena, nuovo parcheggio da 54 posti: a che punto siamo

In consiglio comunale è stato fatto il punto della situazione sul lavori che riguardano il capannone ex Iren di via Spataro a Sampierdarena. Il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti ha infatti presentato un'interrogazione: "Si parlava di un'opera finanziata dal Pnrr con quattro milioni di euro, importante per il recupero dell'edificio abbandonato, ma anche per la possibilità di avere nuovi parcheggi per il quartiere e per i frequentatori del Crocera Stadium. A che punto siamo?".

Per la giunta ha risposto l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi: "Riguardo l’intervento in via Spataro è ormai ultimata la progettazione: sono state eseguite le demolizioni e verrà realizzato un parcheggio di 54 posti auto, su due piani. Ci siamo incontrati con gli operatori e il presidente del Municipio, per definire le modalità. Sarà un parcheggio pubblico a rotazione e ne verrà destinata una parte, a uso gratuito, all’impianto sportivo, per sopperire alla mancanza dei parcheggi. Chi gestirà e come verranno gestiti i parcheggi verrà stabilito in seguito. I lavori termineranno in un anno e mezzo e saranno importanti per Sampierdarena, per il recupero e il riordino di una zona completamente abbandonata con edifici fatiscenti".

