Via Sestri, ruba quattro paia di scarpe e scappa: fermato grazie a due giovani

Decisiva la chiamata di due giovani che hanno visto il ladro in fuga in via Menotti, i poliziotti lo hanno raggiunto e denunciato

Un uomo di 31 anni e origini marocchine è stato denunciato per furto in via Sestri, intorno alle ore 15 di domenica 29 agosto.

L'uomo, pluregiudicato, dopo aver rubato quattro paia di scarpe in un negozio della via, per un valore complessivo di 110 euro, è scappato verso via Ciro Menotti ma è stato visto da due giovani genovesi che hanno immediatamente chiamato la Polizia.

Gli agenti di una volante, grazie al tempestivo arrivo in zona, hanno così fermato il ladro.