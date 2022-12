Nuovi parcheggi per le moto in centro

Nel consiglio municipale del 7 dicembre scorso è stata votata la mozione del gruppo Lega sui nuovi parcheggi per le moto in via del Seminario. "Una proposta - spiega Edoardo Di Cesare, capogruppo Lega in Municipio centro est - che nasce dall'idea di incrementare l'offerta dei posti moto in centro, visto che le due ruote salvano quotidianamente parte del traffico cittadino".

"Essendo inoltre via del Seminario vicina alla Biblioteca Civica Berio - prosegue Di Cesare -, i nuovi posteggi potrebbero servire anche ai tanti studenti che la frequentano. Nonostante sia stato chiesto di verificare che la via non sia sotto vincolo della soprintendenza, di prevedere delle postazioni di ricarica per i motocicli elettrici, per incentivare allo spostamento sempre più ecosostenibile, l'opposizione ha votato contro".

"Questo conferma che la loro lotta per l'ecosostenibilità da salotto è solo campagna elettorale, mentre la Lega, col presidente Andrea Carratù in carica, sta lavorando per una transazione graduata", conclude Di Cesare.