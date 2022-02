Sestri: baracche a fuoco, pericolo per le bombole di Gpl

Intervento dei vigili del fuoco a Sestri Ponente, nella tarda mattinata di domenica 27 febbraio 2022, per l'incendio scoppiato presso alcune baracche in via Sant'Alberto.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone mentre le cause sono in via di accertamento da parte dei pompieri presenti sul posto.

Rischioso l'approccio a causa delle diverse bombole di Gpl presenti all'interno delle baracche.