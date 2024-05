Allunga il passo alla vista dei poliziotti, in tasca 33 pezzi di crack

Un arresto in via Sampierdarena per detenzione di droga ai fini di spaccio. I poliziotti del commissariato di Cornigliano, intorno alle ore 16 di mercoledì 15 maggio 2024, hanno fermato un 22enne conosciuto per i suoi precedenti mentre camminava a passo spedito.

Il giovane è stato controllato e trovato in possesso di 33 pezzi di crack, per il peso complessivo di 4,28 grammi, oltre a 510 euro in banconote di piccolo taglio e uno smartphone. Le analisi della sostanza hanno confermato che si trattasse di un derivato della cocaina, il 22enne è stato portato in questura in attesa del processo per direttissima.

Nella stessa giornata, sempre a Sampierdarena, la Polizia ha arrestato un 30enne in via Cantore: l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari ed è stato trovato nei pressi dell'ex fidanzata, nonostante fosse stato colpito anche da un divieto di avvicinamento.

