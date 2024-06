Via Sampierdarena, le modifiche al restyling accendono la protesta dei ciclisti: "È un pastrocchio"

Non piacciono ai ciclisti della Fiab le nuove modifiche al progetto di riqualificazione di via Sampierdarena. Già inizialmente al posto della pista ciclabile bidirezionale in tutta la via riqualificata era comparsa una svolta in lungomare Canepa per proseguire nel futuro giardino lineare (che a sua volta dovrebbe collegarsi al futuro parco della Lanterna).

Ma ora - denuncia l'associazione - nemmeno nel primo tratto di via Sampierdarena è prevista una pista ciclabile bidirezionale ma una corsia ciclabile larga un metro, quindi con minori tutele, e solo nella direzione ponente-levante: "Poi - spiega Romolo Solari, presidente Fiab Genova - dopo l'intersezione in piazza della Dogana con il futuro giardino lineare, prosegue per attraversare la via all’altezza di piazza Monastero e da lì entrare nel centro storico del quartiere. Peccato che nel giardino lineare in bici si potrà giustamente andare nei due sensi di marcia. Quindi se proseguo verso Levante tutto bene. Se invece voglio andare a Ponente arrivando da lungomare Canepa cosa faccio? Posso solo tornare indietro con la corsia ciclabile di via Sampierdarena, attraversare da piazza Monastero e seguire un percorso tortuoso che mi porterà in via Buranello e di lì proseguire verso ponente".

Insomma, per l'associazione "i percorsi ciclabili devono essere lineari, sicuri e attrattivi, altrimenti i ciclisti mai li useranno e si buttano via dei soldi. Questo pastrocchio non è certo lineare e forse nemmeno tanto sicuro”.

Per rimediare, Fiab chiede di ritornare almeno in parte alla variante precedente. "Chi arriverà da levante con il giardino lineare giunto in piazza Dogana dovrebbe poter attraversare con attraversamento ciclabile e portarsi sul marciapiede lato nord di via Sampierdarena che è previsto con una sezione abbastanza larga tanto da poter essere ciclopedonale. Percorrerlo consentirebbe di svoltare in via Molteni e da lì proseguire verso ponente senza dover zigzagare dentro il centro storico di Sampierdarena. Questa è ovviamente la soluzione minimale e di rapida realizzazione. È importante poi considerare la visione a medio termine, creando una rete ciclabile completa e coerente. Il collegamento diretto tra il giardino lineare di lungomare Canepa e la Fiumara dovrebbe essere parte di questa strategia".