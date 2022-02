Cercano di rubare un'auto parcheggiata in pieno giorno

Due 'topi d'auto' sono stati arrestati dalla polizia poco dopo le 16:30 di giovedì 3 febbraio 2022 in via Rubattino a Di Negro.

Gli agenti dell'Upg e del commissariato di Cornigliano sono stati inviati dalla sala operativa in seguito a una segnalazione. Arrivati in via Rubattino hanno trovato un 24enne e un 30enne a bordo di un'automobile parcheggiata, stavano cercando di farla partire armeggiando nel vano dei contatti elettrici. Sul sedile posteriore c'era uno spadino, attrezzo verosimilmente utilizzato per forzare la portiera.

Contattato dagli agenti, il proprietario ha dichiarato di essere partito per l’estero un paio di settimane prima e di aver lasciato l’auto regolarmente parcheggiata e chiusa. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.