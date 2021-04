Vede gli uomini in divisa e si agita, in tasca cannabis e cocaina

Arrestato un 22enne in via Rivarolo dagli agenti del commissariato di Cornigliano

La Polizia ha arrestato in via Rivarolo un 22enne di origini nigeriane. Il giovane è stato sorpreso a spacciare dagli agenti del commissariato di Cornigliano poco prima delle 18 di mercoledì 7 aprile 2021.

I poliziotti, durante il regolare servizio di controllo del territorio nel quartiere di Rivarolo, hanno notato il 22enne agitarsi alla vista delle divise. A quel punto gli agenti hanno deciso di fermarlo trovandolo in possesso di circa 4 grammi di cannabis e di circa 11 grammi di cocaina.

Il giovane, con svariati precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, presente in maniera irregolare in Italia e con a carico un ordine del Questore di Avellino a lasciare il Paese, è stato accompagnato nel carcere di Marassi.