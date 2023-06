Centro storico: incendio in un palazzo, morto un gatto

Attimi di paura nel centro storico genovese. In via Ravecca, domenica 4 giugno 2023, è divampato un incendio all'interno di un palazzo, probabilmente per un corto circuito di un frigorifero.

Era circa l'ora di pranzo quando, da un appartamento dello stabile, è cominciato a uscire fumo dalla porta di casa. I vicini hanno prontamente chiamato i pompieri che sono accorsi con due squadre, due appoggi con un mezzo piccolo idoneo ai vicoli e il carro per la riserva di aria respirabile e il funzionario di guardia. Dato che non si era certi della presenza in casa della inquilina, in prima battuta le squadre hanno operato per la ricerca della signora. Fortunatamente lei era fuori, ma per il gatto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto nel rogo.

I vigili del fuoco hanno così attaccato l'incendio che aveva avuto origine in cucina. Una volta domate le fiamme è stato possibile far rientrare nelle abitazioni gli inquilini precedentemente fatti evacuare per sicurezza. L'abitazione risulta inagibile.