VIDEO | Spaccio in via Pré, l'albergatore esasperato contro i pusher: «Sono pieno di debiti, mi fate perdere i clienti»

Una strada assediata dallo spaccio a ogni ora del giorno e della notte, e non importa che le forze dell'ordine passino a disperdere i pusher: poco dopo ritornano, riprendono posizione agli angoli degli stretti vicoli e attendono i clienti.

Succede in via Pré, dove sabato un albergatore ha dato in escandescenze davanti a scene ormai diventate la quotidianità sia per chi ci vive sia per chi ci lavora.: quando ha visto un cliente entrare, tallonato a pochi passi da un pusher, è sbottato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Andate a spacciare da un'altra parte», ha gridato dall'ingresso dell'hotel. Poi ha chiamato la polizia, e con i poliziotti arrivati sul posto si è sfogato: «Sono pieni di debiti, mi fanno perdere tutti i clienti, non so più cosa devo fare». Una condizione comune a tanti titolari di case vacanza e b&b della zona, che nel corso dell'estate, subito dopo il lockdown, hanno dovuto fare i conti non solo con la perdita dei turisti provenienti dall'estero, ma anche dall'aumento di spaccio e degrado in via Pré.

Allegati