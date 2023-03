Allaccio abusivo al gas: 27enne denunciato per furto

Un 27enne è stato denunciato dalla Polizia per furto aggravato: si era infatti allacciato abusivamente alla rete del gas, consumando senza pagare.

La vicenda è iniziata il mese scorso. I poliziotti erano intervenuti in via Prè in seguito a una segnalazione insieme ai tecnici dell'Enel per manomissione del contatore elettrico. Una volta all’interno dell’appartamento era però stato notato anche un probabile allaccio abusivo al contatore del gas. È stato così richiesto un intervento della società Ireti e martedì 28 febbraio 2023 gli agenti si sono recati nuovamente a casa del giovane.

I tecnici hanno verificato che il contatore, situato nella camera da letto che il 27enne condivide con la famiglia, non era chiuso in uno sportello a tenuta stagna come prevede la norma. Inoltre è stato scoperto che, a causa di una perdita, nei giorni scorsi la fornitura di gas era stata sospesa e il contatore sigillato da un tecnico. Al momento del controllo però il sigillo non c’era più, la numerazione del contatore testimoniava l'illecito consumo e, soprattutto, la perdita di gas era sempre presente. Al fine di garantire l’incolumità della famiglia e dell’intero condominio il contatore è stato asportato e il tubo del gas chiuso senza possibilità di ulteriori manomissioni.