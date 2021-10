Controlli nel centro storico, un arresto per spaccio di cocaina

Nuova operazione antidroga e un arresto (per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale) dei carabinieri nel centro storico di Genova.

I militari dell’aliquota operativa della compagnia del Centro hanno arrestato per spaccio un 30enne originario del Senegal con precedenti. I carabinieri l'hanno notato in via Prè mentre cedeva della cocaina a un 40enne genovese.

Al momento dell’intervento il senegalese ha opposto resistenza tentando anche di darsi alla fuga; è stato però bloccato dai militari che lo hanno trovato in possesso di altre dosi di droga, di denaro proveniente dall'attività di spaccio e di un bilancino di precisione.