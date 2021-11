Scarafaggi, insetti e sporcizia: chiuso un alimentari

Un altro negozio del centro storico, in questo caso un alimentari di via Prè, è stato chiuso per le pessime condizioni igieniche riscontrate dalla polizia, con l'ausilio del personale di Asl 3. Nei giorni scorsi erano state invece chiuse una rosticceria in via Gramsci e una gastronomia a Portoria.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre 2021, intorno alle 14:30, i poliziotti del commissariato Prè hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nei vicoli genovesi, mirato alla repressione e prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nonché alla verifica degli esercizi commerciali. Durante tale servizio sono state identificate 15 persone di cui 14 extracomunitari e sono stati controllati 3 esercizi commerciali.

Tra le attività controllate, un alimentari di via Prè, è stato trovato in disastrose condizioni igieniche con sporcizia ovunque, materiali non pertinenti all’attività come accessori elettrici e biciclette e cibi mal conservati nei frigoriferi con presenza di insetti. Gli agenti hanno anche controllato il retrobottega, adibito alla cottura di pane surgelato, trovando un’abbondante infestazione da blatte vive.

Considerate le gravi carenze di pulizia i poliziotti, con l’ausilio di personale Asl 3 - Settore Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, hanno proceduto alla sospensione immediata dell’attività fino a risoluzione totale dei problemi igienici nonché all’eliminazione degli insetti tramite una ditta qualificata per la disinfestazione.