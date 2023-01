Sorpreso con 50 dosi di cocaina ed eroina, pusher in manette

Nel pomeriggio di martedì 17 gennaio 2023 i carabinieri della compagnia del centro insieme alla polizia locale hanno svolto alcuni controlli anti droga nel centro storico, un arresto e una denuncia nella zona di via Prè.

In manette un 40enne originario del Senegal sorpreso a spacciare eorina a un genovese di 50 anni. Il pusher è stato notato dai militari mentre cercava di appartarsi per scambiare la droga con il denaro. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di eroina e cocaina, già suddivise in oltre 50 dosi pronte alla vendita, e la somma di 400 euro presumibile provento dell'attività illecita.

Successivamente è stato fermato per un controllo un 45enne originario dell'Albania, con precedenti, che è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina ed è stato denunciato.