Tetto pericolante, intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di sabato 13 aprile 2024, su richiesta della Polizia Locale, i vigili del fuoco son intervenuti in via Prà per la rimozione di parti pericolati di un edificio ormai chiuso da tempo.

Parti del muretto frangiacqua del tetto erano in bilico e rischiavano di cadere sulla pubblica via. Grazie all'utilizzo dell'autoscala i vigili del fuoco sono riusciti a stimare il peso del manufatto e utilizzare la stessa autoscala per il trasporto a terra. La Polizia Locale ha provveduto a far transennare l'area in modo da escludere il rischio per i passanti.

