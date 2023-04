Aggredisce una donna e scappa, poi se la prende con i carabinieri

Lite per futili motivi in via Pra' nel ponente genovese. Una donna di 25 anni originaria di Cuba ha aggredito una 56enne provocandole alcune lievi lesioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno tentato di riportare la calma, la 25enne era però fuggita dopo l'aggressione. In poco tempo è stata rintracciata dai militari nelle vie limitrofe, ma ha opposto resistenza tentando di colpire gli uomini in divisa. Alla fine è stata bloccata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, a suo carico anche alcuni precedenti.

Rimanendo a ponente nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciato due giovani che hanno preso d'assalto un distributore automatico di snack e bevande sul lungomare di Pegli. Dopo aver rubato vari prodotti hanno causato danni per circa tremila euro.