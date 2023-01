Auto a fuoco nella notte in via Polonio, strada chiusa e poi riaperta

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle ore 23:30 di giovedì 26 gennaio 2023, per l'incendio di due automobili posteggiate in via Polonio a Trasta.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per oltre mezz'ora per agevolare le operazioni di spegnimento delle fiamme. La strada è stata infatti riaperta solo dopo la mezzanotte a senso unico alternato e poi in maniera regolare intorno a mezzanotte e un quarto.

Sono poi iniziate le indagini per chiarire se possa essere stato un gesto doloso, non ci sono stati feriti. Non è il primo espisodio di questo tipo in Valpolcevera.