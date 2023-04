Omicidio via Polleri, il sacrestano: "È entrato in chiesa gridando 'ho sparato', era agitato"

Omicidio a Genova. Martedì 25 aprile 2023, poco dopo le ore 18, un uomo di 38 anni è stato ucciso da un colpo di pistola al culmine di una lite con un 41enne, il killer è stato arrestato dalla polizia dopo essersi barricato all'interno della chiesa della Nunziata, secondo quando riferito dalle forze dell'ordine si tratta di Filippo Giribaldi, 42 anni.

La testimonianza di Jean Pascal, sacrestano della basilica, raccolta da Annissa Defilippi: "Un uomo è arrivato di corsa urlando di chiamare la polizia perché ho sparato a qualcuno. Poi è entrato in chiesa, un'altra persona che era all'interno ha provato a parlare con lui e ha poi allertato le forze dell'ordine che sono intervenute e l'hanno arrestato. Questa persona era molto agitata, non aveva la pistola in mano quando è entrato, non so se l'avesse in tasca, era vestito normale, con dei guanti di lavoro".

