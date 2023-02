Incendio via Piacenza, abitanti rientrati per recuperare beni di prima necessità

Sono proseguite per tutta la giornata di mercoledì 15 febbraio 2023 le opere di bonifica e minuto spegnimento dell'incendio che ha interessato il palazzo al civico 17 di via Piacenza, in Val Bisagno. Il rogo (qui il video) ha distrutto il tetto, di circa 1.000 metri quadri, e le abitazioni degli ultimi piani. I vigili del fuoco, al lavoro dalla serata di martedì 14 febbraio, hanno anche accompagnato i residenti nelle abitazioni sottostanti a recuperare i beni di prima necessità rimasti negli alloggi. Dopo esssere rimasta chiusa al traffico per quasi 24 ore è stata infine riaperta la strada intorno alle ore 19 di mercoledì, la polizia locale ha mantenuto un presidio con una pattuglia anche durante la notte. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, sul tetto erano in corso alcuni interventi edili, saranno effettuati accertamenti per capire se possa esserci un collegamento con il rogo.

Complessivamente sono state sfollate 96 persone e fortunatamente nessuno è rimasto ferito a causa dell'incendio, i residenti fuori dalle loro case che hanno chiesto l’aiuto del Comune tramite i servizi sociali sono 41: tra gli evacuati nella notte risultano anche 9 minori, di cui un neonato. Recuperati anche gli animali domestici, ma mancano all'appello ancora due gatti, un cane e un coniglio. Nella serata di mercoledì proprio un gatto bianco e rosso con un collarino è stato notato aggirarsi nei pressi del palazzo ed è stato lanciato un appello per capire se possa essere uno degli animali ancora dispersi.

Nel frattempo, gli abitanti del quartiere hanno subito mostrato solidarietà nei confronti degli sfollati, e diversi concittadini si sono attivati sui social per organizzare gruppi di raccolta di vestiti e beni di prima necessità. Anche i tassisti genovesi delle cooperative Radiotaxi 5966 e Gexi hanno offerto gratuitamente alla Protezione Civile del Comune di Genova la propria disponibilità ad assistere le persone sfollate in seguito all'incendio di via Piacenza, qualora si rendessero necessari trasferimenti post emergenza da e per il luogo del disastro. "La categoria dei tassisti genovesi - si legge in una nota - esprime così la propria vicinanza e prontezza ad aiutare i cittadini in difficoltà, auspicando una soluzione tempestiva delle problematiche che coinvolgono le famiglie colpite dall'incendio". La gestione dei trasferimenti post emergenza sarà coordinata direttamente dal centro operativo della Protezione Civile presente sul posto.