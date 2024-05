Interviene per difendere una ragazza picchiata e viene accoltellato: grave in ospedale

Sangue in via Piacenza a Molassana. Intorno alle ore 7:30 di mercoledì 15 maggio 2024 un uomo di circa 40 anni, ferito e sanguinante, è entrato in una tabaccheria dichiarando di essere stato accoltellato. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della pubblica assistenza di Molassana e l'automedica Golf 3.

L'uomo è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale San Martino con ferite da arma da taglio al torace e alla testa, in via Piacenza è intervenuta anche la polizia che ha ricostruito quanto successo.

Una coppia formata da un 22enne e una 25enne ha cominciato a litigare in maniera furiosa, il giovane ha cominciato a picchiare la fidanzata, uno sconosciuto è intervenuto per difendere la donna e il 22enne l'ha accoltellato. Sembra che la coppia si sia poi allontanata, ma è stata intercettata dalle volanti: i due fidanzati sono stati portati in Questura per i necessari accertamenti, l'aggressore potrebbe essere arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

(Foto dal gruppo Facebook Noi di Genova - San Gottardo)

