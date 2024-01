Marassi, in due strade parcheggi diventano privati: l’allarme dei residenti

Residenti preoccupati per il futuro di via Pastonchi e via Onorato a Marassi, tra parcheggi che potrebbero diventare privati e cassonetti della spazzatura che potrebbero essere spostati. Il caso nasce perché si tratta di vie private, nel primo tratto però vicinali con apertura al pubblico passaggio. Una vicenda che affonda le proprie radici nel passato, la strada di cantiere rimase di proprietà della società costruttrice, ma è stata poi ceduta a una nuova ditta che avrebbe intenzione di costruire altri parcheggi privati, come già fatto nella parte alta di via Onorato, secondo i residenti anche con la richiesta di spostamento della postazione per la raccolta dei rifiuti. Da diversi mesi sono stati posizionati new jersey e transenne che impediscono alle persone di posteggiare e il malcontento continua a crescere perché, dopo alcuni incontri anche con esponenti comunali e municipali, non sarebbero ancora stati svelati i progetti per il futuro. La preoccupazione riguarda il primo tratto vicinale, non la parte alta di via Onorato dove sono già stati tracciati posteggi privati.

Fabrizio Ivaldi, amministratore di alcuni condomini delle due vie e capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio municipale della Bassa Val Bisagno, spiega a Genova Today: "Nei vecchi regolamenti condominiali si legge che questa strada sarebbe dovuta poi passare al Comune, cosa che non è mai avvenuta in tutti questi anni. Parliamo di una strada importante anche dal punto di visto della funzione pubblica, in passato è stata utilizzata anche per il passaggio del bus 381 in direzione via Biga e via Amarena in occasione di alcuni lavori stradali, qui si trova tra l'altro anche una postazione Amiu per i rifiuti e altri spazi a distanze accettabili non ce ne sono, qui vivono molte persone anziane che non potrebbero percorrere ogni giorno grosse distanze per gettare la spazzatura. I residenti chiedono di conoscere il progetto dei nuovi proprietari e sono in attesa di un incontro in Municipio anche con gli amministratori dei condomini, per saperne di più".

"Noi - prosegue Ivaldi - chiediamo al Comune di diventare parte attiva in questa situazione e interessarsi del futuro di via Onorato e via Pastonchi, valutandone l'importanza dal punto di vista pubblico, cosa che non è secondo noi avvenuta in occasione del cambio di proprietà tra privati. Tra l'altro, come consigliere municipale, chiedo anche ad Amiu di intervenire per la sostituzione dei cassonetti che sono tutti rotti e di fatto quasi inutilizzabili".

Lidia Complice, residente nella zona ed ex amministratrice di alcuni condomini, aggiunge: "Per 60 anni noi condomini ci siamo occupati della manutenzione, poi la strada è stata ceduta e sono stati tracciati dei posteggi nella parte alta di via Onorato, privata. Ora la stessa cosa potrebbe avvenire anche nel primo tratto basso, che è vicinale. Abbiamo avuto incontri con il Comune, Amiu e con il Municipio, ma senza ricevere risposte concrete sui progetti per il futuro. Il problema della privatizzazione di tutti i posteggi delle vie sarebbe un grosso problema, per non parlare dello spostamento dei cassonetti, prima di 400 metri non esistono altri spazi utilizzabili e qui vivono molte persone anziane. Tra l'altro via Onorato e via Pastonchi sono in brutte condizioni, le piante non vengono tagliate e c'è pieno di sporcizia. Ci troviamo con new jersey e transenne, bidoni della spazzatura rotti e inutilizzabili. Chiediamo alla pubblica amministrazione di intervenire in maniera attiva nella questione, perché queste strade private hanno una rilevanza anche dal punto di vista pubblico nel primo tratto".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp