Principio d'incendio a Castelletto, intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Genova in un condominio di via Palestro a Castelletto per un principio di incendio nel primo pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022.

A prendere fuoco, secondo quanto riferito dalla centrale operativa, un forno elettrico o qualcosa contenuto al suo interno, nell'appartamento di una donna anziana. A lanciare l'allarme una vicina di casa che spaventata dal fumo si è precipitata in strada insieme a un bambino.

I vigili del fuoco sono intervenuti inizialmente con l'autoscala, poi con una seconda squadra: domato il principio di incendio sono scattate le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza, fortunatamente la situazione è poi risultata essere meno grave del previsto, in un primo momento sembrava infatti ci fosse anche una persona bloccata all'interno dell'ascensore in preda ai fumi, ma fortunatamente i pompieri hanno verificato che non c'era nessuno e non si sono registrati feriti.