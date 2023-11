Sottopasso allagato e auto intrappolata, intervengono i vigili del fuoco

Non si ferma la pioggia a Genova e sono diversi i disagi causati dal maltempo: diversi disagi e poi l'emergenza del muraglione crollato in via Cabrini, a cui si aggiunge un intervento dei vigili del fuoco in via Pacoret, a Pegli, per un sottopasso allagato con un'auto dentro.

Un'auto si è infilata giovedì pomeriggio in questo sottopasso, nei pressi dell'autostrada, senza rendersi conto che, a causa della pioggia, si era formato un vero e proprio "lago".

Vigili del fuoco sul posto per tirare fuori i passeggeri dall'auto che è andata in panne.

Non è la prima volta che il sottopasso di via Pacoret si trasforma in "piscina": il caso era finito più volte negli anni anche all'attenzione della politica perché, a ogni pioggia, il passaggio si allaga con pesanti ripercussioni sul traffico. E rischi per l'incolumità delle persone.

