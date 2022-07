Incidente sul lavoro, precipita da tre metri in un cantiere

Infortunio sul lavoro in un cantiere nell'area ex Enel di via Pacinotti a Sampierdarena. Intorno alle ore 12 di venerdì 1 luglio 2022, per ragioni ancora da accertare, un uomo che stava lavorando è precipitato dall'altezza di tre metri, non è ancora chiara la dinamica, secondo le prime informazioni raccolte sarebbe caduto all'interno di una cavità, rimanendo incastrato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, i pompieri l'hanno recuperato attraverso una manovra abbastanza complessa, utilizzando autoscala e barella, e l'hanno affidato alle cure del personale sanitario. L'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato portato in codice giallo, accompagnato dall'automedica Golf 4, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Presente sul posto, per i necessari accertamenti, anche l'ispettorato del lavoro.