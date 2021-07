Pizzeria del centro svaligiata nella notte: "Ci hanno portato via 400 euro, che fatica"

L'avevano definita "una nuova scommessa": aprire una pizzeria a maggio, tra le restrizioni per il covid e la crisi economica. Ma i ragazzi di Groove questa scommessa l'avevano anche vinta, raccogliendo in questi due mesi risultati e apprezzamenti da parte del pubblico.

Questa mattina, però, la sorpresa: il locale in via della Pace, a pochi metri da Via XX Settembre, nella strada che collega via Frugoni a via Maragliano, è stato svaligiato dai ladri. La denuncia arriva direttamente dalle immagini postate sulla pagina Facebook dell'attività (conosciuta anche per l'hamburgeria in via ai Quattro Canti di San Francesco): saracinesca divelta e registratore di cassa svuotato. "Ci hanno portato via 400€ di incasso un pc portatile e un cellulare - raccontano i titolari a Genova Today - pensiamo nella notte del giorno di riposo settimanale".

Un duro colpo che i ragazzi, dopo la denuncia alla polizia, hanno affrontato con ironia, comunicandolo via social, senza nascondere però l'amarezza per la fatica fatta in questo periodo. Nei commenti è arrivata la solidarietà dei clienti e dei commercianti genovesi che hanno ricondiviso il post.