Nello zaino orologi e gioielli d'oro: denunciato per ricettazione

I carabinieri di Forte San Giuliano, nel pomeriggio di venerdì, durante un normale servizio per il controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 25enne di origini marocchine.

L'uomo, notato transitare in via Nizza, è stato fermato per un controllo e perquisito.

All’interno del suo zaino i carabinieri hanno trovato un portagioie che custodiva alcuni orologi e diversi gioielli in oro di cui lo straniero non era in grado di indicare la provenienza. I monili sono stati sequestrati e l’uomo denunciato per ricettazione.