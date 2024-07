Sorpreso con la droga in bocca, ingoia tutto e finge di essere minorenne

La scorsa notte è stato arrestato in via Napoli un 25enne originario del Senegal. L'uomo, pregiudicato, è stato notato dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali mentre confabulava con altre due persone all'interno di un cortile condominiale.

I militari si sono insospettiti e hanno osservato la scena successiva: lo straniero ha estratto dalla bocca una dose di droga e l'ha consegnata a uno degli altri due che, accortosi della presenza degli uomini in divisa si è dato alla fuga.

Il pusher ha quindi ingerito quanto nascondeva in bocca e ha dichiarato di essere minorenne, è stato portato all'ospedale San Martino, dove i carabinieri hanno avuto conferma dell’ingestione di diverse 'palline' di sostanza stupefacente e tramite il fotosegnalamento della sua vera identità è emersa anche la maggiore età.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato anche altri spacciatori in città. Due 'pendolari' che partivano dai vicoli in direzione ponente per rifornire i clienti direttamente a casa e poi altri due pusher in centro che alloggiavano in una casa vacanza, all'interno sono stati trovati circa sette ettogrammi di cocaina e quasi undicimila euro.

