Multedo, lite al bar degenera: cliente prende a pugni il titolare

Lite al bar degenerata giovedì mattina in via Multedo di Pegli, dove un cliente ha discusso con il titolare finendo per prenderlo a pugni in faccia.

Tutto è successo intorno alle 8. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, un uomo di origini algerine ha iniziato a discutere con il barista in merito a una consumazione, e la discussione è rapidamente degenerata, con il primo che ha minacciato e poi tirato un pugno in faccia al secondo rompendogli il naso.

Alla scena ha assistito la moglie del barista, che è svenuta ed è caduta battendo la testa: diverse ambulanze sono intervenute per soccorrere marito e moglie, mentre i carabinieri di Arenzano hanno fermato l’aggressore e avviato le procedure di identificazione.