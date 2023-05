Il 18enne armato di coltello sorpreso a rubare nelle auto posteggiate

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia in via Mosso per furto aggravato, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio le volanti sono intervenute nei pressi del pronto soccorso di San Martino poiché una guardia giurata dell’ospedale aveva segnalato movimenti sospetti all’interno di un’automobile in sosta.

Gli agenti, al loro arrivo, hanno sorpreso il 18enne ancora all'interno del veicolo e con un coltello tra le mani, che ha gettato subito sotto i sedili. Il 18enne è stato perquisito e i poliziotti hanno trovato accessori per telefonia marca Apple, un portachiavi e altri oggetti personali, tutti poi riconosciuti come propri dall’intestataria dell’auto.

Il ragazzo, che già nel pomeriggio era stato denunciato per ricettazione di alcuni smartphone e resistenza a pubblico ufficiale, sarà processato per direttissima.