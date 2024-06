Via Stefanina Moro, prosegue la raccolta firme per un servizio di trasporto pubblico

Prosegue in via Stefanina Moro, sulle alture di Marassi, la raccolta firme lanciata dal Movimento 5 Stelle per chiedere un servizio di trasporto pubblico. Si tratta di una situazione che, come avevamo raccontato nelle scorse settimane, si trascina da molto tempo.

Alfonso Nalbone, consigliere pentastellato in Municipio Bassa Val Bisagno, aveva spiegato, insieme al senatore Luca Pirondini e al consigliere comunale Fabio Ceraudo, che si tratta di una via "dove l’insediamento immobiliare è avvenuto alla fine degli anni ’60", che "risulta ancora vicinale e non di competenza strettamente Comunale, nonostante esistano documenti che certificano la sua futura cessione gratuita al demanio stradale come il primo tratto che risulterebbe essere già di proprietà del Comune di Genova".

Una via di circa 600 metri fino all’altezza del civico 158, dove sono situati 12 condomini più alcune casette, con più di mille abitanti, tra cui persone anziani e disabili "senza avere accesso - avevano sottolineato gli esponenti del Movimento 5 Stelle - a un servizio di trasporto pubblico urbano. Solo i palazzi nella zona superiore sono serviti da due ascensori privati costruiti durante l’edificazione e non utilizzabili da tutti, che nel progetto iniziale dovevano essere quattro, mai costruiti, quelli attuali sono comunque a carico dei condomini interessati".

