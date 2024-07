Via Stefanina Moro senza bus, il Comune si impegna: "Ma serve una donazione"

Il Comune si impegna ad avviare un percorso per provare a risolvere la situazione di via Stefanina Moro. Come raccontato nelle scorse settimane su Genova Today, si tratta di una strada vicinale e non di competenza comunale, sprovvista quindi di servizio pubblico, in una zona dove vivono molte persone anziane e fragili, sulle alture di Marassi, che fanno fatica a percorrerla tra salite e scalinate. Il Movimento 5 Stelle aveva appoggiato una raccolta firme tra i residenti spiegando che "esistono documenti che certificavano una futura cessione gratuita al demanio stradale".

Fabio Ceraudo, consigliere comunale pentastellato, ha presentato una mozione che, con qualche modifica, è stata approvata all'unanimità e che impegna sindaco e giunta a intraprendere un percorso chiedendo ai proprietari di donare la strada al Comune e poi di approfondire la questione anche con Amt per trovare una soluzione. "Si tratta di una via di circa 600 metri fino all’altezza del civico 158, dove sono situati 12 condomini più alcune casette, con più di mille abitanti, tra cui anziani e disabili che hanno difficoltà a percorrerla per tornare a casa - ha detto Ceraudo - perché solo i palazzi nella zona superiore sono serviti da due ascensori privati. Ricordo che nella via sono presenti dei giardini pubblici a disposizione di qualsiasi cittadino e che il servizio Amiu è regolarmente svolto".

L'assessore alla mobilità Matteo Campora ha spiegato in aula: "La giunta esprime parere favorevole, però prima di tutto bisogna chiedere ai proprietari di fare un atto di donazione in favore della stessa amministrazione, questo è l'unico modo per renderla pubblica e poi fare un successivo passaggio con Amt per capire come approfondire il discorso relativo al trasporto pubblico, e come eventualmente trovare una soluzione. Conosciamo la strada e la situazione, potremo poi affrontare il tema anche in una commissione. Ma la prima cosa fondamentale, lo ribadisco, è che i proprietari della strada effettuino una donazione al Comune".

