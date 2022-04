Voltri, Piciocchi su via Montorsoli: "Lavori possibili con compartecipazione dei privati"

Il caso di via Montorsoli, a Voltri, finisce in consiglio comunale. I cittadini del comitato Serrea a fine marzo avevano mostrato a GenovaToday le criticità della strada in gran parte privata: "Negli anni sono stati dati permessi per riqualificare un antico orfanotrofio e ricavare appartamenti. Questo ha aumentato notevolmente il traffico sulla strada che però così non va più bene. Il problema è che non è messa in sicurezza, è rovinata, molti mezzi anche di soccorso non riescono a passare a causa di una strettoia. Chiediamo il riconoscimento della valenza pubblica della strada".

Le richieste dei cittadini sono state riprese da Lorella Fontana, consigliera comunale della Lega: "È dal 2018 che il comitato si sta occupando della questione - spiega - nel 2020 c'è stato l'ultimo sopralluogo, poi con il covid si è arenato tutto. Lo stesso Municipio Ponente aveva chiesto l'inserimento di un intervento risolutivo nel piano triennale dei lavori pubblici, a che punto siamo?"

"La situazione pone due criticità - ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi -. La prima è legata al fatto che la strada oggi non ha le caratteristiche per essere considerata comunale. Si rende necessario un intervento di messa a norma molto oneroso rispetto al quale sussistono problemi in termini di responsabilità se il Comune assume lavori non di sua competenza. Abbiamo normative che non possiamo ignorare. Il secondo tema è l'individuazione dei numerosi proprietari della strada, che dovrebbero cedere la propria porzione al Comune: a volte riusciamo a rintracciare questi privati, a volte no perché sono deceduti e gli eredi sono introvabili, oppure si tratta di società fallite".

L'assessore ha individuato però uno spiraglio: "Se ci fosse la disponibilità del comitato si potrebbe valutare una soluzione, ovvero l'ente può intervenire con i lavori a fronte di una compartecipazione dei proprietari anche minima. Sta già succedendo con altre strade genovesi, se ci fosse questa collaborazione penso che potremmo risolvere il problema in maniera costruttiva. Siamo disponibili a individuare azioni anche graduali nel tempo".

"Penso che ci sia il massimo interesse da parte del comitato nell'avere un incontro con lei - ha risposto Fontana - per trovare soluzioni".