Via del Molo, le segnalazioni: "Inquinamento elettromagnetico e suoni intermittenti anche di notte"

I cittadini che abitano nei dintorni di via del Molo da tempo segnalerebbero disagi dovuti all'attività delle antenne elettromagnetiche installate su edifici, tra l'altro in uno spazio circondato da molte abitazioni. Queste le lamentele raccolte da Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) che ha portato l'argomento all'attenzione del consiglio comunale.

"Dalle installazioni - dice Crucioli - risulterebbero derivare emissioni di suoni intermittenti con una cadenza regolare, sia di giorno che di notte, e che tali rumori sembrerebbero concentrarsi nelle adiacenze dell’edificio Synlab Il Baluardo, sito in via calata Marinetta, 2".

"Esiste un protocollo tra Arpal e l'amministrazione - ha risposto l'assessore al Patrimonio Francesco Maresca - per risolvere problematiche come queste e per risolverle alla svelta. Appena avremo l’informativa dell’Arpal comunicheremo ai consiglieri i risultati".