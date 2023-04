Bimbi a scuola in bici: verso la pedonalizzazione di via delle Medaglie d'Oro (e non solo)

Via delle Medaglie d'Oro, traversa di corso Italia all'altezza della scuola primaria Nazario Sauro, potrebbe diventare presto pedonale: questo è l'impegno della giunta comunale, dopo l'approvazione di una mozione presentata dalla consigliera del Pd Cristina Lodi. La strada - oltre a essere frequentata da alunni e famiglie - è percorsa dal Bicibusauro, il servizio che settimanalmente porta i bimbi alla scuola Nazario Sauro in bici per incentivare la mobilità sostenibile. Non è l'unica strada su cui è stata richiamata l'attenzione del Comune: a Tursi altri ordini del giorno hanno evidenziato come anche in altre zone ci sia bisogno di particolare attenzione.

"Facendo seguito alla segnalazione degli organizzatori del Bicibusauro - spiega Lodi - sulla pericolosità dell’area in cui arriva il bicibus, determinata dalla presenza di molte macchine e la mancanza di spazio per effettuare manovre nell’area di accesso all’edificio scolastico, si è deciso di presentare questa mozione per garantire la sicurezza di bambini e genitori e come segno di riconoscimento del valore sociale dell’iniziativa. Le 'strade scolastiche' sono previste dal codice della strada ma soprattutto sono la speranza per una città che dovrebbe diventare la città dei bambini".

Ma cosa sono le "strade scolastiche"? Si tratta di vie o piazze vicine alle scuole in cui viene vietato temporaneamente o permanente il transito degli autoveicoli, in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. Il passaggio viene consentito a pedoni, bici, mezzi per il trasporto dei disabili, scuolabus e ovviamente mezzi di soccorso.

Estendere il discorso ad altre zone della città

Collegato alla mozione di Lodi anche un ordine del giorno della maggioranza, presentato dalle consigliere Tiziana Notarnicola e Arianna Viscogliosi (Vince Genova), per allargare lo sguardo anche alle altre strade vicine alle scuole in città - sulla scia dell'ordine del giorno di Paolo Gozzi, sempre Vince Genova, votato all'unanimità la scorsa estate - impegnando sindaco e giunta a individuare insieme alle scuole aree suscettibili e a istituire "zone scolastiche" e "strade scolastiche" implementando i suggerimenti del nuovo Codice della strada. "Riteniamo importante non parlare solo della scuola Nazario Sauro - dice Notarnicola - ma estendendo il discorso gradualmente, e a seconda dei casi, anche ad altre aree vicine agli istituti scolastici. In ogni caso, quando c'è il Bicibusauro c'è anche la polizia locale davanti al plesso: questo dimostra che la 'zona scolastica' è già uno stato di fatto. Grazie a questo percorso condiviso con gli uffici della Smart Mobility del Comune a breve dovrebbero essere messi i cartelli dedicati al Bicibusauro che renderanno ancora più sicuro il passaggio dei bimbi in bici".

"Non mi risulta però - puntualizza Lodi - che la normativa sulla 'zona scolastica' venga rispettata in tutte le aree cittadine. In alcuni quartieri abbiamo anche avuto modo di fare sopralluoghi, verificando che ci vorrebbero maggiori controlli. È necessario mettere in sicurezza tutte le scuole, ci sono situazioni in cui i volontari e i 'nonni vigili' non bastano".

Altre strade sono state tirate in ballo da Nicholas Gandolfo (lista Toti): "Mettiamoci nei panni degli stessi residenti che hanno abitazioni vicino alle scuole, e che a volte si lamentano perché nelle ore di punta i genitori che arrivano con le auto creano ingorghi e traffico. Penso a via Bottini, via Re di Puglia e tante altre strade con scuole vicine".

Il caso di via Cairoli

Un altro ordine del giorno - sempre legato alla mozione di Cristina Lodi - è stato presentato a firma del consigliere Stefano Amore (Genova Civica) sulla situazione in via Cairoli, dove diversi genitori si lamentano perché, soprattutto all'orario di ingresso dei bambini, la strada pur essendo in buona parte pedonale viene percorsa da numerosi mezzi commerciali.

"Sarebbe necessario un intervento - spiega Amore - la strada è praticamente pedonale e verso piazza della Meridiana c'è la scuola Daneo. Ci è stato segnalato più volte dai genitori che al mattino, durante l'orario di ingresso, c'è un alto numero di mezzi commerciali che creano disagi e pericolo. Crediamo che in certi orari nessun mezzo, nemmeno commerciale o di Amiu, debba transitare per via Cairoli. Certo, forse alcuni commercianti saranno scontenti, ma bisogna pur partire da qualche parte, secondo noi da quella che tutela i bambini".

Nuovi obiettivi da raggiungere entro il 2023

"Genova ha pedibus e bicibus attivati - ha commentato l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - e alcune misure sono state prese, ad esempio per il Convitto Colombo abbiamo la chiusura di via Bellucci in alcuni orari. Sono iniziative che vogliamo sostenere e vogliamo che passi il concetto di cercare dove possibile di accompagnare i ragazzi a scuola a piedi o in bici".

Qualche settimana fa una prima commissione consiliare sul tema, da ripetere per una seconda parte: "Insieme alle associazioni della Consulta della mobilità sostenibile andremo a individuare altri luoghi in cui istituire le 'strade scolastiche' e ci porremo obiettivi da raggiungere entro il 2023". Il Comune andrà poi a sentire anche i presidenti dei municipi per trovare soluzioni condivise da tutti.