Intitolata una strada a Luigi Ghiglione per ricordare il 'papà' del Giro dell'Appennino

Cambiamenti in città sul fronte della toponomastica: mentre la pista ciclabile di corso Italia è stata intitolata a Michele Scarponi e Rocco Rinaldi, a Pontedecimo nasce via Luigi Ghiglione, per ricordare il promotore del Giro dell’Appennino.

Da tempo si parlava di intitolargli una strada: alla fine è stata scelta quella si trova tra via Vittorio Poggi e Ponte Dellepiane (via retrostante il ricreatorio di Pontedecimo): è dedicata a "Luigin" Ghiglione, storico patron del Giro dell'Appennino, che guidò per 47 anni e a lungo presidente della US Pontedecimo, artefice dell' "ultima corsa in bianco e nero", oltre che di altre attività di promozione del ciclismo e della sicurezza stradale.

Si parla sempre di sport ma si cambia genere e quartiere: in via Piero Pinetti, infatti, verrà apposta la targa commemorativa a Franco Rotella (1966-2009), "genovese di Quezzi, da sempre nel cuore dei tifosi, resta nella storia del Genoa Cfc e nel ricordo degli amici come uomo dall’animo gentile".