Morsa da un pitbull: donna finisce all'ospedale

I militi della Croce Blu di Castelletto l'hanno ricoverata in codice giallo allo Scassi per le lesioni gravi provocate dai morsi del cane del vicino. La donna è stata aggredita all'improvviso dall'animale - un giovane pitbull - in via Lugo, a San Teodoro.

È successo ieri sera, lunedì 8 maggio, intorno alle 21.30. La signora è stata azzannata su bicipiti e avambracci mentre cercava di difendere il suo meticcio, poi finito in una clinica genovese, dall'attacco del pitbull. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale e la Croce Gialla soccorso animali.

Al momento quanto accaduto a San Teodoro non è stato chiarito completamente: del caso se ne stanno occupando gli agenti del distretto Centro. La donna ha portato fuori il meticcio per fargli fare una passeggiata quando il cane dei vicini, sbucato fuori dal nulla, li ha aggrediti. Secondo alcuni testimoni il pitbull era libero e non sarebbe la prima volta che viene portato fuori senza guinzaglio, i proprietari hanno invece dichiarato che è scappato di casa: un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Lugo.

Recentemente un'altra donna è stata aggredita da un cane mentre lo portava in passeggiata. Il doberman è finito al canile in osservazione morsicatura, la 40enne all'ospedale con gravi ferite.