Picchia la compagna in mezzo alla strada e la manda all'ospedale

Botte alla compagna in mezzo alla strada in via Linneo, sulle alture di Rivarolo in Valpolcevera. Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla Polizia, intervenuta sul posto con le volanti, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio 2024, mentre una donna di 49 è stata portata all'ospedale Villa Scassi in codice giallo per le percosse ricevute.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno visto la scena e l'hanno immediatamente segnalata alle forze dell'ordine, quando i poliziotti sono arrivati le persone erano ancora in strada, l'uomo aveva smesso con la condotta violenta, è stato denunciato per maltrattamenti.

