Colpo grosso in un bar: rubati 'gratta e vinci' per 10mila euro, incasso slot e contanti

Colpo grosso dei ladri in un bar di via Jori a Certosa. Ignoti hanno forzato la porta posteriore, nella notte tra giovedì e venerdì, e si sono introdotti all'interno. La titolare, all'apertura, ha trovato i locali a soqquadro e ha chiamato le forze dell'ordine.

Sono stati rubati 'gratta e vinci' per un valore totale di diecimila euro, mille euro in contanti di fondo cassa e sono state forzate anche otto videslot, dalle quali è stato sottratto tutto l'incasso, per un valore ancora da quantificare.

La polizia, intervenuta con la scientifica, ha avviato gli accertamenti. Al momento i responsabili del furto non sono ancora stati identificati.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp