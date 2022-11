Bombe carta nel mercato di via Isonzo: le esplosioni allarmano i residenti

Un paio di forti esplosioni, intorno alle 5 del mattino di domenica 6 novembre 2022, hanno svegliato i residenti della zona del mercato di via Isonzo, molti dei quali si sono riversati in strada lanciando l'allarme.

A Sturla sono quindi intervenuti vigili del fuoco e i carabinieri per accertare cosa fosse successo. Secondo quanto ricostruito le esplosioni, che hanno causato la rottura di alcuni vetrate del mercato che è oggi è in gran parte in disuso, sono state causate dal lancio di bombe carta da parte di alcuni ragazzi.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.