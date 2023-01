Strappa la borsa a una ragazzina e scappa, paura in centro

Furto con strappo in centro e intervento dei carabinieri. È successo nella notte in via Granello ed è stato arrestato un uomo di 40 anni che ha anche opposto resistenza ai militari.

L'uomo, originario della Nigeria e con diversi precedenti, ha strappato la borsa che teneva a tracolla una ragazza minorenne, per poi fuggire nelle vie

limitrofe. I carabinieri sono intervenuti velocemente con un equipaggio del nucleo radiomobile, hanno rintracciato e fermato il fuggiasco ancora con la refurtiva in mano.

Durante l’identificazione l’uomo ha opposto attiva resistenza nei confronti dei carabinieri ed è quindi finito nei guai anche per resistenza a pubblico ufficiale. La borsa è stata poi restituita alla legittima proprietaria.