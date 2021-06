Uomo accoltellato in via Gramsci: preso un aggressore, l’altro è in fuga

Il ferito è stato accompagnato al codice rosso all’ospedale San Martino per la ferita al petto.

A intervenire sono stati i poliziotti del commissariato di Pré, impegnati in un controllo del centro storico. Gli agenti, dopo un inseguimento, sono riusciti a bloccare uno dei due aggressori, un uomo originario della Nigeria di 25 anni con diversi precedenti, e lo hanno arrestato. L’altro aggressore è invece riuscito a fuggire.

Accoltellamento nel pomeriggio di martedì in via Gramsci. Un uomo di 44 anni originario del Mali è stato colpito al petto con un coccio di vetro da due uomini, uno dei quali è stato fermato dalla polizia.

La vittima è stata colpita al petto con un coccio di bottiglia in via Gramsci

/ Via Antonio Gramsci