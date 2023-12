Spacca il vetro di un'auto per rubare, ma il proprietario è nei paraggi

Un uomo di 34 anni originario del Marocco è stato arrestato dai carabinieri della compagnia del centro, con il supporto del nucleo radiomobile, per furto aggravato.

L'uomo ha spaccato il finestrino di un'automobile in via Gramsci e ha rubato alcuni oggetti contenuti all'interno dell'abitacolo, poi ha tentato la fuga a piedi.

Il proprietario dell'auto era nei paraggi e si è accorto del furto, si è lanciato all'inseguimento insieme ad alcuni passanti che avevano assistito la scena e ha bloccato il ladro con l'ausilio dei carabinieri prontamente intervenuti.

