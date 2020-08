Chiede una sigaretta, spintonata e derubata: i passanti bloccano il ladro

Ha chiesto una sigaretta, in cambio si è ritrovata derubata di cellulare e documenti: è successo a una ragazza di 26 anni in via Gramsci, autore del furto un 29enne bloccato dopo un inseguimento da alcuni passanti.

Tutto è successo intorno alle 22.30 di sabato a un distributore automatico: la giovane si è avvicinata al 29enne chiedendo la sigarette, e lui in tutta risposta l’ha spintonata, le ha preso il cellulare e i documenti dalla borsa e poi è scappato.

La 26enne si è subito lanciata all’inseguimento chiedendo aiuto, e alcuni passanti che hanno notato la scena le sono andati in soccorso. Sul posto nel frattempo è arrivata la polizia: gli agenti, con non poche difficoltà, hanno liberato il 29enne dalla “presa” dei passanti e hanno preso in consegna l’uomo, che nel percorso sino in questura ha anche colpito con una gomitata al fianco uno degli agenti. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.