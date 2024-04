Difende una donna, minacciato di morte con coltello

Violenza in via Gramsci nella notte e intervento della polizia. Intorno alle ore 23:40 di martedì 23 aprile un uomo straniero di 34 anni, sceso di casa per gettare la spazzatura, ha notato una coppia ferma in automobile che discuteva in maniera molto animata. L'uomo a bordo del veicolo ha strattonato con violenza la donna e il passante è intervenuto bussando al finestrino e chiedendo se andasse tutto bene.

L'uomo, un italiano di 54 anni ubriaco, ha risposto con insulti, poi è sceso dall'auto minacciando di morte, ha estratto un coltello e l'ha puntato verso il passante che, spaventato, ha provato ad allontanarsi per chiamare la polizia. Il violento l'ha raggiunto e gli ha strappato lo smartphone dalle mani, poi sono volati alcuni spintoni. Alla fine la Polizia è stata chiamata ed è arrivata sul posto, anche gli agenti sono stati aggrediti e colpiti con un pugno, alla fine hanno riportato la calma. Il 54enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce gravi, tentato furto con strappo e possesso ingiustificato di armi.

Dai successivi accertamenti è inoltre emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa, motivi per cui è scattata la sanzione con sequestro amministrativo e rimozione con carro attrezzi. La polizia ha anche avviato il protocollo Eva che viene utilizzato nei casi di violenza di genere.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp