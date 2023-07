Precipita da un muraglione e muore, tragedia all'alba

Un uomo di circa 80 anni è morto dopo essere precipitato da un muraglione dall'altezza di circa 20 metri. La tragedia si è consumata poco prima delle 5:30 di sabato 29 luglio 2023 in via Giovanni XXIII in Val Bisagno.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Nuova Volontari Soccorso Moresco, ma purtroppo per l'uomo non c'era nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

In corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto.