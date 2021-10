Gallina agonizzante gettata nella spazzatura, ritrovamento in Valbisagno

Misterioso ritrovamento in via delle Gavette a Genova in Valbisagno. Una gallina agonizzante è stata recuperata in un cassonetto dei rifiuti dell'Amiu, probabilmente gettata da qualcuno che voleva sbarazzarsene.

L'animale, purtoppo, è poi morto. A darne notizia, domenica 17 ottobre 2021, la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini, che ha lanciato anche un appello.

"Chiunque avesse informazioni in merito - ha scritto sui social Termanini - può contattarmi con garanzia di riservatezza al numero 335.588.0333. Ogni animale merita rispetto".