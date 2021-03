Una panchina rossa per ricordare Clara, vittima di femminicidio

Una panchina rossa è comparsa in via Galata per ricordare il femminicidio di Clara Ceccarelli, la 69enne uccisa nel suo negozio di pantofole in via Colombo nel centro di Genova

Una panchina rossa è comparsa in via Galata per ricordare il femminicidio di Clara Ceccarelli, la 69enne uccisa nel suo negozio di pantofole in via Colombo nel centro di Genova. L'iniziativa era stata lanciata nei giorni scorsi dal Civ Galata-Colombo.

Del femminicidio è accusato l'ex compagno della donna, Renato Scapusi, finito in carcere poche ore dopo il delitto.

Il progetto "La Panchina rossa" prende il via nel 2017, quando viene lanciata ai Comuni italiani, su impulso del movimento degli Stati Generali delle Donne, la richiesta di trovare una location significativa, magari centrale oppure particolarmente significativa, dove posizionare una panchina verniciata di rosso, il colore utilizzato per ogni campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e in favore delle pari opportunità.

Nella città di Genova ci sono oltre 20 panchine rosse, situate in luoghi centrali e simbolo delle varie municipalità, in grado di intercettare e portare alla riflessione un gran numero di persone